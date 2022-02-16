В Україні зафіксовано понад 31 тисячу нових випадків захворювання на коронавірус

За добу 15 лютого в Україні зафіксували 31 513 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, ушпиталили 3 649 людей, померли 310 хворих. Про це пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За минулу добу на коронавірус захворіли 2 872 дітей та 992 медпрацівників, подолали хворобу 27 684 хворих.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 603 930 осіб;

одужало – 3 839 314 осіб;

летальних випадків – 103 565;

Також, за даними МОЗ, упродовж доби 15 лютого щеплення проти коронавірусу зробили 65 805 осіб. Першу дозу отримали 18 247 людей, другу дозу – 29 307 людини, додаткову дозу отримали 542 людини, бустерну дозу – 17 709 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено понад п'ятнадцять з половиною мільйонів людей, а бустерну дозу отримали майже 600 тисяч людей. Загалом проведено 31 251 871 щеплення.

Що відомо

За добу 14 лютого в Україні зафіксували майже 30 тисяч нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, ушпиталили 1 889 людей, померли 305 хворих.

Станом на 12 лютого за динамікою поширення коронавірусу в "червоній" зоні епіднебезпеки перебували п’ять областей України, у "жовтій" зоні – лише один регіон.

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

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