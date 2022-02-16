У єднанні наша сила: Сергій Наєв відвідав українських військових в зоні ООС

16 лютого у День єднання командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав особовий склад в районах виконання бойових завдань та звернувся до військовослужбовців.

Про це повідомляє пресцентр Командування об'єднаних сил ЗС України.

"У ці складні для нашої країни часи я дякую кожному з вас за проявлені професійні якості, витримку та старанність щодо захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України", — сказав Сергій Наєв.

фото: Командування об'єднаних сил ЗС України Наєв відвідав особовий склад в районах виконання бойових завдань та звернувся до військовослужбовців

За словами командувача, єдність — це велика основа для української державності.

"На нашому боці – правда. Вірю, що завдяки нашій єдності, силі духу та взаємній підтримці ми гідно пройдемо всі нинішні випробування. У єднанні наша сила", — наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Що відомо

Уряд на виконання указу Президента затвердив план заходів із відзначення Дня єднання. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За словами очільника уряду, українці мають консолідуватись перед лицем загрози та інформаційного тиску.

Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців на тлі напруженості навколо ескалації на кордоні з Росією. Він, зокрема, повідомив, що день 16 лютого, який анонсують, як дату можливого нападу РФ, Україна зробить Днем єднання. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом.

Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Але секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.

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