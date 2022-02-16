Понад 4 тисячі нових випадків. У Києві більшає хворих на COVID-19

Станом на ранок 16 лютого столичні медики виявили 4378 нових випадків COVID-19, через ускладнення хвороби померли 29 людей.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
"+4378 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 415 954)", — написав він.
За словами мера, протягом доби хворобу діагностували у 2442 жінок віком від 18 до 93 років, 1499 чоловіків віком від 18 до 93 років, а також у 437 дітей і підлітків віком від 1 місяця до 17 років.
"Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (853), Деснянському (642) та в Оболонському (567) районах", — додав Кличко.
При цьому протягом 15 лютого у Києві від вірусу померло 17 жінок віком від 43 до 98 років та 12 чоловіків 47-91 років. За весь період пандемії у столиці зафіксовано 8799 смертельних випадів через захворювання.
За добу медики шпиталізували до лікарень 134 хворих на коронавірус, ще 142 шпиталізовані з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Водночас подолати захворювання змогли 1895 мешканців столиці. Загальна кількість випадків одужання у Києві становила 352 292.
Що відомо
- За добу 15 лютого в Україні зафіксували 31 513 нових випадків COVID-19, померли 310 людей.
- У Києві за добу 14 лютого виявили 4584 нових випадків захворювання на COVID-19, 15 людей померли.
- Станом на 12 лютого за динамікою поширення коронавірусу в "червоній" зоні епіднебезпеки перебували п’ять областей України, у "жовтій" зоні – лише один регіон.
- Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.
- МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.
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