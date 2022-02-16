Президент Володимир Зеленський записав ролик до нововведеного Дня єдності, який відзначають 16 лютого. Він побажав українцям об'єднуватися заради єдиного бажання – жити в мирі та щасті. Пересічні українці та політики публікують фото та відео із підписами "Ми разом – ми в Україні".

"Великий народе великої країни, добрий ранок тобі! Сьогодні важливий – День єднання нас всіх. Ми різні, різного віку, різної статі, з різних міст, регіонів, різних професій, різних талантів, різних знань, мов, релігій. Але об'єднує нас єдине бажання: жити в мирі, щасливо, однією родиною, з дітьми, з батьками. І на все це ми маємо повне право. Бо ми в себе вдома, ми в Україні. І ніхто наш дім не буде любити так, як ми любимо. І ніхто, тільки ми разом, зможемо наш дім захистити", – сказав Зеленський.

Він закликав до єднання усі регіони країни, а також нагадав про телемарафон “UAразом”, який треба дивитися "на наших телеканалах".

"З днем єднання, синьо-жовті, з днем єднання, Україно! Схід, Захід, Південь, Північ звучить тільки разом, але звучить сильно", – звернувся Зеленський до українців.

Голова Верховної ради Руслан Стефанчук серед перших привітав усіх зі святом та пояснив, що "саме в ці дні факт нашого єднання є проявом відваги, сміливості та гідності українців".

Напередодні 15 лютjго очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк опублікувала фото, де вона стоїть із донькою. Світлина підписана "Ми разом, ми вдома, ми – в Україні".

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов теж опублікував родинне фото до марафону єднання.

"Із Днем Єднання! Тато на роботу, Андрійко у садочок, мама на роботу онлайн! Ми разом! Ми вдома! Ми в Україні", – підписав політик свою сімейну світлину.

Що відомо

Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців на тлі напруженості навколо ескалації на кордоні з Росією. Він, зокрема, повідомив, що день 16 лютого, який анонсують, як дату можливого нападу РФ, Україна зробить Днем єднання. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом.

Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Але секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.

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