Кораблі НАТО прибули патрулювати акваторію між Фінляндією та Естонією

Два німецькі протимінні кораблі, що входять до складу військ північноатлантичного альянсу прибули до Фінської затоки, аби забезпечити стабільність в акваторії між Фінляндією та Естонією, пише Italehti.

Мінні тральщики типу 332 "Frankenthal" вже патрулюють води між Гельсінкі і Таллінном, як повідомляє видання ближче до фінського, ніж естонського узбережжя.

У Німеччині не дають коментарі про функціонал цих кораблів, однак вважається, що судна можуть як ставити міни, так і знешкоджувати їх.

У рамках співпраці з НАТО, Фінляндія та Естонія мають спільну дорожню карту щодо своїх узбереж Фінської затоки в кризових і воєнних ситуаціях.

Як відомо, довжина берегової лінії Фінської затоки складає 430 кілометрів, а її найбільша ширина – 120 кілометрів.

Що відомо

Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Москва може евакуювати частину своїх дипломатів у зв'язку з аналогічними діями Великої Британії та США.

Міністерство закордонних справ України назвало агресивними обмеження Росією судноплавства в акваторіях Чорного та Азовського морів 13-19 лютого для проведення "військово-морських навчань".

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом.

На думку Служби безпеки, український інформаційний простір зазнає потужного інформаційного впливу з метою нагнітання паніки в суспільстві та сіяння зневіри у здатності держави захистити своїх громадян.

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