Державна дума Росії розгляне питання визнання незалежності так званих "ДНР" та "ЛНР", окупованих Російською Федерацією, на початку наступного тижня.

Про це заявив керівник парламентської фракції Комуністичної партії Російської Федерації Геннадій Зюганов, повідомляють російські ЗМІ.

"Наразі збираються на початку наступного тижня розглядати. Спочатку на Раді в Думі, мабуть, будуть — зберуться лідери, обговорять, потім уже розглядатимемо безпосередньо на комітетах і далі відповідно до протоколу", — сказав політик.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що можливе визнання ОРДЛО з боку Росії буде "повним виходом" з Мінських домовленостей.

Пропозиція щодо визнання ОРДЛО Росією 19 січня була висловлена у російській Державній думі. Тоді депутати з фракції КПРФ подали на розгляд проєкт постанови у якому пропонували російській Думі звернутися до Володимира Путіна з проханням про визнання окупованого Донбасу незалежними державами. Перед офіційним винесенням на голосування Думи проєкт постанови має бути розглянутий в комітетах.

Що відомо

Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Москва може евакуювати частину своїх дипломатів у зв'язку з аналогічними діями Великої Британії та США.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розкритикував ідею "фінляндизації" України, яку нібито обговорював президент Франції Емманюель Макрон із російським президентом під час візиту до Москви.

Міністерство закордонних справ України назвало агресивними обмеження Росією судноплавства в акваторіях Чорного та Азовського морів 13-19 лютого для проведення "військово-морських навчань".

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