Збройні сили України фіксують переміщення російських військ вздовж українського кордону та в Криму. Проте наразі їхня чисельність кардинально не збільшується.
Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України, генерал-лейтенант Валерій Залужний.
"Ми побачили максимальну кількість, яка є і яка знаходиться постійно в русі, вони змінюють місця дислокації, переміщуються. Це здійснюється від тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і аж до Республіки Білорусь. Так, ми фіксуємо їхнє переміщення. Сказати, що просто зараз відбулось кардинальне їх збільшення, я не можу", — повідомив головнокомандувач.
Він також повідомив, що наразі вздовж українського кордону сконцентровано близько 120 тисяч російських військових, обʼєднаних у 85-87 батальйонно-тактичних груп. Ще 20 батальйонно-тактичних груп знаходяться у постійному русі.
Водночас американський телеканал CBS з посиланням на джерела в американському керівництві повідомив, російські війська перемістили артилерію у бойові позиції для нападу. Про це свідчать супутникові знімки, які мають у своєму розпорядженні США. Крім цього, телеканал повідомляє, що деякі російські підрозділи також висунулися "на атакувальні позиції".
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