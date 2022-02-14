Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 14 лютого провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном на тлі нарощування Росією військового потенціалу біля українських кордонів.

Про це Кулеба повідомив у Twitter.

"Вдячний США за рішення надати Україні макрофінансову допомогу. Окремо обговорили діяльність СММ ОБСЄ. Україна зацікавлена у повноцінному функціонуванні місії", — зазначив глава українського МЗС.

Американська сторона поки не коментувала подробиці макрофінансової допомоги, зокрема її обсяг. В офіційному повідомленні Державного департаменту вона не згадується.

А проте, за даними Fox News, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив членам Конгресу, що йдеться про кредитні гарантії на суму в один мільярд доларів, за допомогою яких Україна може позичити кошти під нижчий відсоток.

Як відомо, макрофінансова допомога надається безпосередньо до бюджету для "зменшення зовнішнього фінансового тиску на Україну, поліпшення її платіжного балансу і забезпечення бюджетних потреб".

Раніше президент Франції Еммануель Макрон за підсумками зустрічі з Володимиром Зеленським 8 лютого оголосив про надання Києву 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги.

А Сполучені Штати з 2014 року загалом надали Україні понад 3,7 мільярда доларів допомоги, а також три кредитні гарантії на суму по один мільярд доларів кожна. Крім того, з січня 2022 року США надають додаткову безпекову допомогу на суму 200 мільйонів доларів.

Що відомо

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом.

На думку Служби безпеки, український інформаційний простір зазнає потужного інформаційного впливу з метою нагнітання паніки в суспільстві та сіяння зневіри у здатності держави захистити своїх громадян.

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