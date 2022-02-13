В Україну прибули ще два літаки з боєприпасами зі США

13 лютого до Києва прибули два літаки з американською військовою допомогою. Про це повідомляє посольство США в Україні.

За даними посольства, борти доставили боєприпаси.

"Прибули два літаки з американською допомогою швидкого розгортання, щоб посилити оборону України. Ця частина допомоги на $200 млн доларів — боєприпаси та заряди для гранатометів", — йдеться у повідомленні.

Що відомо

Станом на 11 лютого Україна прийняла 25 літаків із військовою міжнародною допомогою. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що протягом останніх місяців Україна отримала від країн Заходу фінансову допомогу на суму понад 1,5 мільярда доларів та більш як тисячу тонн озброєнь.

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