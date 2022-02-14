Травмованих під час стрілянини на "Південмаші" нацгвардійців Ігоря Семенченка та Владислава Гуліду готуються виписувати з лікарні Мечникова. Про це повідомив генеральний директор лікарні Сергій Риженко.

Військовослужбовці проходитимуть реабілітацію у госпіталі Міністерства внутрішніх справ у Дніпрі.

За словами керівника центру травматології та ортопедії Валерія Томіліна, стан травмованої Жанни Шарової лишається найважчим серед поранених. Їй необхідна ще одна операція на хребці, після чого її направлять до госпіталю Міністерства внутрішніх справ у Києві.

"У Жанни, крім важкої абдомінальної травми, важке поранення хребта. На щастя, без ушкоджень спинного мозку. А також складні ушкодження кінцівок", - говорить Валерій Томілін.

Сергій Риженко каже: дівчині потрібно робити операцію на хребці. Цю операцію зараз робити не можна, адже поверхня кульового каналу ще має запалення. Він додав, що Жанні також потрібно зробити анатомічне втручання та поєднати кишківник.

Що відомо

У Дніпрі вранці 27 січня солдат строкової служби Національної гвардії розстріляв з автомата караул військовослужбовців НГУ. П'ятеро людей загинули, ще п'ятеро дістали поранення.

Стрілянину влаштував 22-річний військовослужбовець Нацгвардії Артемій Рябчук, родом з Одеси. Його затримали о 9:30 у місті Підгородне Дніпропетровської області.

ДБР повідомило про підозру Рябчуку за трьома статтями: 115 ККУ (умисне вбивство), 408 (дезертирство), 410 (викрадення. привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї і боєприпасів).

Нацгвардієць охороняв завод "Південмаш" — за попередньою інформацією, до його поведінки раніше не було зауважень.

28 січня Кіровський райсуд Дніпра обрав запобіжний захід нацгвардійцю Артемію Рябчуку, якого підозрюють у стрілянині на "Південмаші" – тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави.

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