22-річна військовослужбовиця Жанна Шарова, яка отримала три кульові поранення у ніч 27 січня під час стрілянини на "Південмаші" у Дніпрі, поспілкувалась із журналістами та поділилася спогадами про ніч, коли сталася трагедія.

Жанна Шарова була у найважчому стані з усіх поранених. За словами гендиректора лікарні ім. Мечникова Сергія Риженка, лікарі боролися за її життя. Зараз вона у реанімації. Їй зробили дві операції, попереду ще дві. Але дівчині вже набагато краще.

"Почуваюся набагато краще. Лежати вже не можу. Хочу швидше повернутися до служби та до активного життя, яке у мене було, і до спорту - до дзюдо" - розповіла військовослужбовиця.

Жанна Шарова приїхала у Дніпро з Харківської області навчатися в Університеті внутрішніх справ. Коли отримала ступінь бакалавра, вступила на контрактну службу до Нацгвардії. Служба дівчині подобається, вона пробула у Нацгвардії вже більше двох років. Після служби планує працювати у поліції.

Про ніч 27 січня дівчині згадувати важко. У ту ніч нацгвардійка заступила на варту. Її обов`язком було інформувати начальника варти про сигнали тривоги та доповідати про ситуацію на заводі.

Для Жанни незрозумілі мотиви вчинку підозрюваного у стрілянині Рябчука.

"Я не можу знати, чому він так зробив. Але з того, що я дивилася у соцмережах, він сказав, що стріляв у мене, бо я могла повідомити до військової частини про обстановку. У мене на посту була радіостанція. Але я не змогла цього зробити, тому що він направився до мене і зробив постріли. Після цього я вже не змогла підвестися", - розповіла Жанна.

За її словами, жодних конфліктів у неї з Рябчуком не було, вони навіть не були з ним особисто знайомі.

"Я тільки запам`ятала його обличчя, а так, навіть імені та прізвища його не знала. Я дуже рідко заступала на варту до строковиків, зазвичай була в караулі у контрактному підрозділі. Тому я нікого там не знала. Я навіть не знаю нікого з поранених", - розповіла Жанна.

Дівчина також розповіла, що не бачила на службі у підрозділі контрактників випадків булінгу. Але, яка ситуація була у строковиків, вона не знає.

Жанна також не зможе сказати, які у Рябчука були стосунки з іншими військовослужбовцями на варті, бо не була ні з ким з них знайома. В ту ніч зі всіх оточуючих вона знала тільки начальника варти та свого помічника. Тому вчинок Рябчука для неї досі лишається загадкою.

Жанна подякувала лікарям, людям, які здавали кров для поранених, та усім, хто її підтримував та писав у соцмережах повідомлення, а також - своїм батькам та співслужбовцям.

Дівчину кожного дня відвідують її батьки та хлопець, з яким вона зустрічається. Він теж служить з нею у Нацгвардії.

Що відомо

Близько 4 години ранку 27 січня військовослужбовець Нацгвардії України з Одеської області Артемій Рябчук, під час видачі зброї, пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців, після чого втік зі зброєю.

22-річного військовослужбовця Нацгвардії Артемія Рябчука затримали о 9:30 у місті Підгородне Дніпропетровської області.

ДБР повідомило про підозру Рябчуку за трьома статтями: 115 ККУ (умисне вбивство), 408 (дезертирство), 410 (викрадення. привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї й боєприпасів).

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