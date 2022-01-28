28 січня Кіровський райсуд Дніпра обрав запобіжний захід нацгвардійцю Артемію Рябчуку, якого підозрюють у стрілянині на "Південмаші", тримання під вартою без права застави протягом 60 днів у СІЗО №4. Про це повідомили кореспонденти Суспільного з зали суду.

Суспільне Дніпро Прокурор Володимир Варич зачитує обвинувачення

На судовому засіданні підсудний взяв слово. Говорив, що шкодує про вчинені ним дії та повністю визнає свою провину. Артемій Рябчук та його адвокат Ігор Сепанов не заперечували проти запобіжного заходу, який просив прокурор. Але звернулися з проханнях тримати підсудного у СІЗО і не відправляти на гауптвахту

Суд ухвалив запобіжний захід для Артемія Рябчука - тримання під вартою терміном на 60 днів без внесення застави у СІЗО №4.

"На мою думку те, що стало причиною цих подій, має бути розслідувано в іншому кримінальному проваджені. А що було - нехай вже встановлюють відповідні служби", - сказав адвокат Артемія Рябчука.

Ігор Сепанов додав: все, що Артемій хотів сказати, він сказав сьогодні. Справді, вчора він давав детальні свідчення добровільно.

Що відомо

Близько 4 години ранку військовослужбовець Нацгвардії України з Одеської області, під час видачі зброї з невстановлених причин, пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців, після чого втік зі зброєю. Це сталося в приміщенні, де розташована кімната для зброї

Поранених – п’ятеро, вони перебувають у лікарні. Загиблих також п’ятеро, серед них одна жінка-цивільна.

У Дніпропетровській та сусідніх областях була введена поліцейська спецоперація "Сирена". На пошуки підозрюваного задіяли всі служби поліції.

Військовий – 2001 року народження, родом з Одеської області. Був призваний на строкову службу в жовтні 2021 року

Підозрюваного затримали 27 січня о 9. 30 на вулиці Крайній у місті Підгороднє.

Затриманому Артемію Рябчуку повідомили про підозру за трьома статтями: умисне вбивство, дезертирство, викрадення та привласнення військовослужбовцем зброї і боєприпасів.

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