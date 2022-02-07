Стан чотирьох поранених під час стрілянини на «Південмаші», які перебувають у лікарні Мечникова, покращився. Про це повідомив генеральний директор лікарні Сергій Риженко.

Троє з поранених військовослужбовців розповіли Суспільному про момент стрілянини та що думають з цього приводу.

19-річного військовослужбовця Дениса Намесника восьмого лютого планують виписувати з лікарні. За словами генерального директора лікарні Мечникова Сергія Риженка, на хлопця чекає фізична та психологічна реабілітація.

У військовій частині 3021 Денис проходив строкову службу. Каже: причини стрілянини йому невідомі.

"Чесно, я уявлення не маю, що з ним сталося та що на нього найшло. Я прийшов о 2.30 ночі з посту та ліг спати, прокинувся від пострілів. Ніхто над ним не знущався, не бив, не знаю, що там кажуть", - розповів поранений.

25-річний Ігор Семенко ще знаходиться у реанімації, чоловік отримав поранення в живіт. Лікарі видалили кулю та стабілізували його стан.

Ігор говорить: у військовій частині 3021 служив за контрактом. Коли розпочалась стрілянина, спав після чергування.

"Я крізь сон почув якісь постріли, подумав, що це кухар якісь каструлі впустив. У цей час забіг кухар та крикнув, що там Рябчук з’їхав з глузду та вбив начальника, через секунду він вже стріляє у мене. Булінг чи дідівщина – це все маячня. Я не знаю, чому він так зробив, але вважаю, що окрім нього ніхто у цьому не винний", - сказав військовослужбовець.

Також у реанімації перебуває 22-річна Жанна Шарова. Їй провели дві операції та за словами Сергія Риженка, попереду ще дві. Дівчина говорить: з Артемієм Рябчуком, якого підозрюють у стрілянині, особисто знайома не була.

Суспільне Дніпро У Жанни Шарової попереду ще дві операції

"Я дуже рідко заступала у цей караул. У мене на посту була радіостанція , я запросто могла доповісти у військову частину, але не встигла, бо він направився до мене і зробив постріли. Потім я вже не змогла підвестися", - згадує Жанна.

Ще один поранений 22-річний Владислав Гуліда знаходиться на стаціонарі.

Що відомо

У Дніпрі вранці 27 січня солдат строкової служби Національної гвардії розстріляв з автомата караул військовослужбовців НГУ. П'ятеро людей загинули, ще п'ятеро дістали поранення.

Стрілянину влаштував 22-річний військовослужбовець Нацгвардії Артемій Рябчук, родом з Одеси. Його затримали о 9:30 у місті Підгородне Дніпропетровської області.

ДБР повідомило про підозру Рябчуку за трьома статтями: 115 ККУ (умисне вбивство), 408 (дезертирство), 410 (викрадення. привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї і боєприпасів).

Нацгвардієць охороняв завод "Південмаш" — за попередньою інформацією, до його поведінки раніше не було зауважень.

28 січня Кіровський райсуд Дніпра обрав запобіжний захід нацгвардійцю Артемію Рябчуку, якого підозрюють у стрілянині на "Південмаші" – тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави.

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