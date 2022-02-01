З бюджету Сахновщинської громади на Харківщині виділять 50 тисяч гривень на лікування 22-річної Жанни Шарової, однієї з поранених під час стрілянини на заводі "Південмаш" у Дніпрі.

Нині родині допомагають усі охочі жителі громади, у якій проживає сім'я дівчини, сказав Суспільному заступник Сахновщинського селищного голови Олександр Коба.

"Сума збирається і фермерами, і працівниками. У довільному форматі всі відправляють матері. Ми з нею на контакті. Гострих питань фінансових поки що не виникає. Зараз готуємо папери — будемо і з бюджету виділяти 50 тисяч гривень", — сказав Коба.

Гроші планують виділити наприкінці лютого, уточнив він.

"Воркує з мамою"

Жанна продовжує перебувати у реанімації, їй зробили переливання близько чотирьох літрів крові, розповів на брифінгу 1 лютого гендиректор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

"Куля майже повністю знищила хребет. Ми подіставали його фрагменти, але сьогодні вона добре рухає ногами, показує майже все, що може зробити здорова людина. І, я думаю, що все в неї буде добре", — сказав директор медзакладу.

Для допомоги пораненим понад сто жителів Дніпра прийшли здати кров, зазначив Риженко: "Тішить те, що у всіх поранених позитивна динаміка. Усі одужують, посміхаються. Жанна цілими днями воркує з мамою, вона від неї не відходить. До всіх до них приїздять найближчі люди".

Що відомо

Вранці 27 січня у Дніпрі на заводі "Південмаш" 22-річний Артемій Рябчук, солдат строкової служби Національної гвардії, розстріляв з автомата караул військовослужбовців Нацгвардії. П'ятеро людей загинули, ще п'ятеро дістали поранення.

Нацгвардійця затримали та повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: 115 (умисне вбивство), 408 (дезертирство), 410 (викрадення. привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї і боєприпасів). 28 січня Кіровський райсуд Дніпра обрав запобіжний захід — тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави.

29 січня у Дніпрі попрощалися з загиблими під час стрілянини нацгвардійцями — 34-річним старшим лейтенантом Олександром Бугановим, 24-річним молодшим сержантом Олександром Драганом, 21-річним старшим солдатом Артемом Левківським, 20-річним солдатом Леонідом Черніком, а також цивільною — 35-річною Вірою Лебединець, яка працювала контролеркою КПП.

Троє з п’яти загиблих під час стрільби у Дніпрі — жителі Херсонщини.

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