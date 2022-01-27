В ході поліцейської операції «Сирена» військовослужбовця Нацгвардії, який стріляв на заводі "Південмаш" у Дніпрі затримали, він здався добровільно. Про це повідомив заступник директора територіального управління в Полтаві Володимир Шила.

"Військово службовець залишив місце пригоди з автоматичною зброєю та набоями. Здався добровільно. Він попросив жінку, яка зателефонувала до поліції оскільки він телефон залишив на місці пригоди", - каже посадовець.

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Підозрюваного затримали о 9. 30 на вулиці Крайній у місті Підгороднє.

До поліції надійшло більше десяти викликів від людей, які повідомили про підозрілих осіб. Під час відпрацювання одного з таких викликів поліцейські затримали підозрюваного військовослужбовця.

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"Дівчина отримала травму коліна плеча та найважчу у живіт. Зараз за її життя борються хірурги лікарні Мечникова. Вона втратила більше трьох літрів крові. Ще один з її співробітників, який отримав травму черевної порожнини, також у важкому стані. Життя двох інших поранених, яких за словами медиків доставили до лікарні Мечникова, поза небезпекою. Військовослужбовець НДУ, доставлений до 16 міської лікарні, також у важкому стані. У нього поранення грудної клітки, стегон і плеча", - повідомляє на своїй сторінці ексзаступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України.

Санкція - довічне позбавлення волі.

Що відомо

27 січня на території Південного машинобудівного заводу військовослужбовець Нацгвардії 22-річний Артемій Рябчук з міста Ізмаїл відкрив вогонь із автоматичної зброї. П'ятеро чоловік загинули, ще п'ятьох шпиталізували.

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