У Дніпрі солдат строкової служби Національної гвардії розстріляв з автомата караул військовослужбовців НГУ. У результаті п'ятеро людей загинули, ще п'ятеро — поранені. О 9:30 нападника затримали.

"Тільки що Артем Рябчук був затриманий співробітниками поліції в Дніпропетровській області. Він буде нести найсуворішу відповідальність, передбачену законом.", — повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Міністр також зазначив, що буде створена комісія по вивченню обставин, які могли привести до таких дій 21-річного військовослужбовця. Окрім того, планується перевірка проходження Артемом Рябчуком військово медичної комісії, його психічний стан на момент видачі допуску до зброї.

Як повідомив мер Дніпра Борис Філатов, чоловіка затримали у місті Підгороднє, на Дніпропетровщині.

Напад стався 27 січня о 3:40 ранку на території Південного машинобудівного заводу: до поліції надійшло повідомлення про те, що військовослужбовець Національної гвардії відкрив вогонь з автоматичної зброї. Нападник втік з місця злочину. Правоохоронці встановили, що обстріл вчинив військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області.

За даними ексзаступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, серед загиблих є співробітниця заводу "Південмаш".

"Солдат строкової служби Артем Рябчук, 2001 р. н., уродженець міста Ізмаїл, Одеської області, який під час видачі зброї з невстановлених причин, пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення. Серед загиблих є жінка, співробітниця заводу "Південмаш". Друга жінка — військовослужбовець НГУ — поранена цим звіром", — написав Геращенко.

У Дніпропетровській та сусідніх областях введена поліцейська спецоперація "Сирена", на пошуки підозрюваного залучені всі служби поліції.

Правоохоронці також зазначили, що розслідуванням обставин трагічної події займатимуться представники ДБР та військової прокуратури.

Як повідомили у Державному бюро розслідувань, відкрито кримінальну справу за статтею "умисне вбивство".

"Причини та мотиви особи, яка вчинила злочин, встановлюються. Державне бюро розслідувань також детально вивчає порядок організації служби та охорони стратегічного об’єкту відповідальними посадовими особам", — додали у відомстві.

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