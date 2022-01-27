Державне бюро розслідувань клопотатиме про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для затриманого військовослужбовця Нацгвардії, який 27 січня у Дніпрі розстріляв караул при отриманні зброї. 20-річному Артемію Рябчуку у найкоротші терміни також проведуть експертизу психологічного стану.

Про це на брифінгу повідомила речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян.

За її словами, ДБР розпочато кримінальне провадження за статтями 115 ККУ (умисне вбивство), 408 (дезертирство), 410 (викрадення. привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї і боєприпасів).

"З дозволу одного з лікарів допитано одного з поранених, який зараз перебуває в лікарні Мечнікова, працівники ДБР проведуть слідчі дії, які дозволять встановити чи не перебував Рябчук у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, у найкоротші терміни буде призначено експертизу психологічного стану", — уточнила Сап'ян.

Слідство розглядає декілька версій трагедії, серед яких і можливі не уставні відносини, які могли стати причиною стрілянини.

"Інформації щодо бійки, яка сталася декілька місяців тому і цькування затриманого іншими військовослужбовцями вже перевіряється слідчими ДБР. ДБР також розпочало розслідування щодо службової недбалості керівництва Нацгвардії, що могла призвести до трагедії", — наголосила речниця.

Що відомо

У Дніпрі 27 січня солдат строкової служби Національної гвардії розстріляв з автомата караул військовослужбовців НГУ. У результаті п'ятеро людей загинули, ще п'ятеро дістали поранення. О 9:30 нападника затримали.

Народна депутатка України від фракції "Слуга Народу", членкиня правоохоронного комітету ВР Юлія Яцик повідомила, що раніше стрілець скаржився на знущання.

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