У Миколаєві 14 лютого на електронну пошту поліції надійшли анонімні повідомлення про замінування декількох навчальних закладів міста.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Нацполіції у Миколаївській області Інна Парфенова.

За словами Інни Парфенової, станом на 10:30 співробітники правоохоронних органів проводять перевірку приміщень спільно з вибухотехніками та кінологами. Учні та персонал навчальних закладів евакуйовані.

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