Вранці 13 січня надійшло повідомлення про мінування школи №46, що на вулиці 9-й Поздовжній, 10.

Інформацію про це кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Головного управління Національної поліції Тетяна Петрова.

За словами Тетяни Петрової, на місце події прибули профільні служби для проведення перевірки. Учнів та працівників закладу правоохоронці евакуювали.

"Вибухотехніки перевірили територію та приміщення школи. Вибухонебезпечних предметів не виявили", — сказала Тетяна Петрова.

Повідомлення про мінування шкіл відбуваються з понеділка, 10 січня. 12 січня мінували школи №36, №31 та №3.

Що відомо

Президент Володимир Зеленський 25 березня підписав Закон "Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян" № 1292-ІХ.

Закон запроваджує кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, якщо завідомо неправдиве повідомлення стосується критично важливих об’єктів інфраструктури або будівель і споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, або закладів охорони здоров’я, або закладів освіти (таке діяння карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років).

До восьми років позбавлення волі призначатимуть тим, хто повідомив про неправдиве замінування, зокрема, шкіл, дитсадків, лікарень та будівель органів влади. Раніше за такі повідомлення загрожувало щонайбільше шість років.

Читайте Суспільне Миколаїв у Telegram, Viber та Instagram.