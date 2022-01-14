14 січня до поліції надійшло повідомлення про "мінування" миколаївських шкіл №19 що на вул. Передовій, 11А, школи №20 на вул. Космонавтів, 70, школи №46 на вул. 9-а Поздовжня, 10, школи №56 вул. Космонавтів, 138А.

Інформацію про це кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Головного управління Національної поліції Тетяна Петрова.

За словами Тетяни Петрової, анонімне повідомлення про "мінування" шкіл надійшло до поліції о восьмій годині ранку. На місце події відправлені профільні служби для проведення перевірки. Учнів та працівників закладів правоохоронці евакуювали.

Фото: Валентини Гурової/Суспільне Миколаїв Розрахунок ДСНС біля школи №20

"Станом на 9:15 тривають обстеження будівель та прилеглих до них територій", — сказала Тетяна Петрова.

За словами Тетяни Петрової о 10:45 перевірки у школах закінчилися, вибухових пристроїв не знайдено.

Повідомлення про мінування шкіл відбуваються з понеділка, 10 січня. 12 січня мінували школи №36, №31 та №3. 13 січня було повідомлення про "мінування" школи №46.

Що відомо

Президент Володимир Зеленський 25 березня підписав Закон "Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян" № 1292-ІХ.

Закон запроваджує кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, якщо завідомо неправдиве повідомлення стосується критично важливих об’єктів інфраструктури або будівель і споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, або закладів охорони здоров’я, або закладів освіти (таке діяння карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років).

До восьми років позбавлення волі призначатимуть тим, хто повідомив про неправдиве замінування, зокрема, шкіл, дитсадків, лікарень та будівель органів влади. Раніше за такі повідомлення загрожувало щонайбільше шість років.

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