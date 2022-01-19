У Миколаєві 19 січня до поліції надійшли анонімні повідомлення про замінування трьох навчальних закладів. Це школи № 19, що на вул. Передовій, 11-А, № 46, що на вул. 9-та Поздовжня, 10, № 56, що на вул. Космонавтів, 138-А.

Інформацію про це кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Національної поліції в Миколаївській області Тетяна Петрова.

За словами Тетяни Петрової, анонімне повідомлення про "мінування" шкіл надійшло до поліції о 08:08 ранку. На місце події відправили профільні служби для проведення перевірки. Учнів та працівників закладів правоохоронці евакуювали.

"Станом на 10:25 тривають обстеження будівель та прилеглих до них територій", — сказала Тетяна Петрова.

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Що відомо

У Миколаєві 17 січня на електронні пошти Нацполіції та Служби безпеки України у Миколаївській області надійшов лист з інформацію про мінування супермаркету на вулиці 3-й Слобідській. Після перевірки будівлі вибухівку не знайшли.

17 січня близько 8:00 на електронну пошту СБУ надійшло анонімне повідомлення про замінування усіх навчальних закладів Миколаєва. Перевірку будівель та території шкіл завершили о 15:00. Вибухонебезпечних предметів не знайшли.

Повідомлення про мінування шкіл відбуваються з понеділка, 10 січня. 12 січня "мінували" школи №36, №31 та №3. 13 січня було повідомлення про "мінування" школи №46. 14 січня – школи №19, №20, №46, №56.

Президент Володимир Зеленський 25 березня підписав Закон "Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян" № 1292-ІХ.

Закон запроваджує кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, якщо завідомо неправдиве повідомлення стосується критично важливих об’єктів інфраструктури або будівель і споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, або закладів охорони здоров’я, або закладів освіти (таке діяння карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років).

До восьми років позбавлення волі призначатимуть тим, хто повідомив про неправдиве замінування, зокрема, шкіл, дитсадків, лікарень та будівель органів влади. Раніше за такі повідомлення загрожувало щонайбільше шість років.

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