У Миколаєві перевірили повідомлення про замінування міськради та гімназії

У Миколаєві 21 січня до поліції надійшли анонімні повідомлення про замінування гімназії №41, що на вулиці Театральній, 41 та будівлі Миколаївської міської ради.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Національної Поліції у Миколаївській області Інна Парфенова.

Повідомлення про мінування приміщення в будівлі Миколаївської міської ради надійшло близько десятої години. Перевірки тривали понад годину.

Станом на 11:45 роботу мерії відновили.

За словами директорки гімназії №41 Людмили Масюти, співробітники ДСНС та поліцейські перевірили будівлю та територію гімназії. Вибухонебезпечних предметів не виявили. Навчальний процес у гімназії продовжується у звичному режимі.

Що відомо

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