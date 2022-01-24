У Миколаєві перевіряють інформацію про замінування всіх шкіл

У Миколаєві 24 січня, приблизно о 8:00, до правоохоронних органів надійшло анонімне повідомлення про замінування усіх навчальних закладів міста.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Нацполіції Тетяна Петрова.

Зі слів речниці, правоохоронці обстежують приміщення навчальних закладів та прилеглі до них території. На місці працюють профільні служби.

Повідомлення про мінування шкіл відбуваються з понеділка, 10 січня. 12 січня "мінували" школи №36, №31 та №3. 13 січня було повідомлення про "мінування" школи №46. 14 січня — школи №19, №20, №46, №56. 17 січня близько повідомили про замінування усіх навчальних закладів Миколаєва. 19 січня "мінували" школи № 19, школи № 46, школи № 56. 21 січня "замінували" гімназію №41.

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Що відомо

Президент Володимир Зеленський 25 березня підписав Закон "Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян" № 1292-ІХ.

Закон запроваджує кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, якщо завідомо неправдиве повідомлення стосується критично важливих об’єктів інфраструктури або будівель і споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, або закладів охорони здоров’я, або закладів освіти (таке діяння карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років).

До восьми років позбавлення волі призначатимуть тим, хто повідомив про неправдиве замінування, зокрема, шкіл, дитсадків, лікарень та будівель органів влади. Раніше за такі повідомлення загрожувало щонайбільше шість років.

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