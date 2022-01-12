У Миколаєві 12 січня надійшли анонімні повідомлення про замінування трьох навчальних закладів. Цього разу поліцейські перевіряють школу № 31, що на вулиці Перша Слобідська, школу № 36, що на вул. Погранична, 143, та школу № 3, що на вулиці Чкалова, 114.

Інформацію про це кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Головного управління Національної поліції Тетяна Петрова.

За словами Тетяни Петрової, станом на 11:30 тривають перевірки трьох шкіл Миколаєва.

Поліцейські перевіряють Миколаївську школу № 36. За словами директорки закладу Наталії Гриньків, дітей і працівників навчального закладу швидко евакуювали.

"Учням провели інструктаж і відповідно до температурного режиму на вулиці відпустили додому. Учні продовжать навчання з використанням дистанційних технологій", — розказала Наталія Гриньків.

За словами директорки школи № 31 Аліни Архіпової, учні третій день поспіль евакуюються.

"На вулиці стає холодніше і холодніше, тому просимо батьків забирати дітей відразу, як повідомляємо у соцмережах. Класні керівники теж сповіщають батьків, що в нас така ситуація. Середня школа, діти йдуть додому самостійно, не стоять на вулиці, не мерзнуть. Початкова школа – батьки за ними приходять, або просять один одного, і забирають дітей одразу", – розказала Аліна Архіпова.

Також Аліна Архіпова розповіла, що батьки хвилюються за своїх дітей і їх можна зрозуміти.

"Виходять з пропозиціями, щоб до кінця цього тижня навчатися дистанційно. Буду телефонувати в управління освіти, отримувати від них рекомендації, оскільки це стає якоюсь системою. Освітній процес від цього потерпає, тому будемо щось вигадувати, щоб цього більше не було", – розказала Аліна Архіпова.

За словами директорки школи № 3 Діни Зінченко, після отримання інформації евакуювали 1410 учнів на шкільний стадіон.

"Ніякої паніку не було. Все чітко і злагоджено провели. Оскільки у нас проводяться тренування із цивільного захисту, всі учні знають як діяти у таких надзвичайних ситуаціях. Діти знають як виходити з четвертого поверху і через які двері треба залишити приміщення. На місці працювали злагоджено всі служби", – розказала Діна Зінченко.

Учнів відпустили додому, за словами Діни Зінченко. Батьків повідомили про необхідність забрати дітей.

Аналогічні повідомлення про замінування шкіл надходили 10 та 11 січня.

Станом на 12:30 перевірки у школах закінчили. Вибухонебезпечних предметів не виявили.

Що відомо

Президент Володимир Зеленський 25 березня підписав Закон "Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян" № 1292-ІХ.

Закон запроваджує кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, якщо завідомо неправдиве повідомлення стосується критично важливих об’єктів інфраструктури або будівель і споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, або закладів охорони здоров’я, або закладів освіти (таке діяння карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років).

До восьми років позбавлення волі призначатимуть тим, хто повідомив про неправдиве замінування, зокрема, шкіл, дитсадків, лікарень та будівель органів влади. Раніше за такі повідомлення загрожувало щонайбільше шість років.

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