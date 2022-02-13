Уряд виділив 16,6 мільярда гривень на гарантування безпеки польотів в Україні

Кабінет міністрів виділив Міністерству інфраструктури 16,6 мільярда гривень на забезпечення безпеки польотів в умовах військових навчань Росії у Чорному морі. А профільне міністерство затвердить перелік літаків, на які будуть поширюватись державні гарантії безпеки.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі за результатами позачергового засідання уряду.

Він уточнив, що кошти виділені з Резервного фонду держбюджету. Вони призначені для гарантування безпеки польотів в Україні для страхових та лізингових компаній.

"Це рішення дозволить стабілізувати ситуацію на ринку пасажирських авіаперевезень та гарантуватиме повернення в Україну наших громадян, що зараз перебувають за кордоном", — заявив Шмигаль.

У Мінінфраструктури додали, що кошти зберігатимуться на окремому ексроу-рахунку відомства та, у разі потреби, використовуватимуться для гарантування безпеки польотів для страхових компаній, компаній-перестрахувальників, лізингових компаній та авіаперевізників. Зазначається, що виділена сума покриває страхові випадки для не менш ніж 23 повітряних суден.

"Сьогоднішнє рішення — це сигнал для міжнародної спільноти, що Україна готова брати на себе фінансові зобов’язання за безпеку літаків в українському повітряному просторі. Зокрема, вже від завтра ми починаємо гарантувати реальними грошовими коштами фінансові зобов’язання лізингових компаній", — заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, після врегулювання та нормалізації зовнішньополітичної ситуації невикористані кошти будуть повернуті до державного бюджету.

Своєю чергою представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук додав, що міністерство затвердить перелік повітряних суден, на які будуть поширюватись державні гарантії безпеки.

Що відомо

13 лютого Мінінфраструктури спростувало інформацію про начебто закриття повітряного простору України на тлі загрози російського вторгнення. Також у міністерстві запевнили, що держава забезпечить повернення усіх українців з-за кордону у разі потреби.

Держпідприємство "Украерорух" рекомендувало авіакомпаніям у період з 14 по 19 лютого не виконувати польоти у повітряному просторі над Чорним морем.

13 лютого авіакомпанія SkyUp заявила про призупинення продажу квитків через вимогу власників літаків якомога швидше повернути судна на територію ЄС.

12 лютого рейс української авіакомпанії SkyUp, що летів з острова Мадейра до Києва, здійснив вимушену посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.

Кілька десятків країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії. Натомість Європейський Союз вирішив не закривати своїх дипломатичних представництв у Києві.

Нідерландська авіакомпанія KLM вирішила призупинити польоти до України через загрозу російського вторгнення.

12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

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