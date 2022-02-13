Уряд виділив 16,6 мільярда гривень на гарантування безпеки польотів в Україні

Кабінет міністрів виділив Міністерству інфраструктури 16,6 мільярда гривень на забезпечення безпеки польотів в умовах військових навчань Росії у Чорному морі. А профільне міністерство затвердить перелік літаків, на які будуть поширюватись державні гарантії безпеки.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі за результатами позачергового засідання уряду.
Він уточнив, що кошти виділені з Резервного фонду держбюджету. Вони призначені для гарантування безпеки польотів в Україні для страхових та лізингових компаній.
"Це рішення дозволить стабілізувати ситуацію на ринку пасажирських авіаперевезень та гарантуватиме повернення в Україну наших громадян, що зараз перебувають за кордоном", — заявив Шмигаль.
У Мінінфраструктури додали, що кошти зберігатимуться на окремому ексроу-рахунку відомства та, у разі потреби, використовуватимуться для гарантування безпеки польотів для страхових компаній, компаній-перестрахувальників, лізингових компаній та авіаперевізників. Зазначається, що виділена сума покриває страхові випадки для не менш ніж 23 повітряних суден.
"Сьогоднішнє рішення — це сигнал для міжнародної спільноти, що Україна готова брати на себе фінансові зобов’язання за безпеку літаків в українському повітряному просторі. Зокрема, вже від завтра ми починаємо гарантувати реальними грошовими коштами фінансові зобов’язання лізингових компаній", — заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
За його словами, після врегулювання та нормалізації зовнішньополітичної ситуації невикористані кошти будуть повернуті до державного бюджету.
Своєю чергою представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук додав, що міністерство затвердить перелік повітряних суден, на які будуть поширюватись державні гарантії безпеки.
Що відомо
- 13 лютого Мінінфраструктури спростувало інформацію про начебто закриття повітряного простору України на тлі загрози російського вторгнення. Також у міністерстві запевнили, що держава забезпечить повернення усіх українців з-за кордону у разі потреби.
- Держпідприємство "Украерорух" рекомендувало авіакомпаніям у період з 14 по 19 лютого не виконувати польоти у повітряному просторі над Чорним морем.
- 13 лютого авіакомпанія SkyUp заявила про призупинення продажу квитків через вимогу власників літаків якомога швидше повернути судна на територію ЄС.
- 12 лютого рейс української авіакомпанії SkyUp, що летів з острова Мадейра до Києва, здійснив вимушену посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.
- Кілька десятків країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії. Натомість Європейський Союз вирішив не закривати своїх дипломатичних представництв у Києві.
- Нідерландська авіакомпанія KLM вирішила призупинити польоти до України через загрозу російського вторгнення.
- 12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.
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