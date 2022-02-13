Уряд збереться на позачергове засідання щодо польотів в Україну

Кабінет міністрів ввечері 13 лютого проведе засідання щодо ситуації з авіаперевезеннями в Україні.

Про це повідомив у Facebook заступника голови Офісу президента Кирил Тимошенко.

За його словами, Міністерство інфраструктури підготувало проєкти урядових рішень, які допоможуть авіаперевізникам продовжувати польоти в та з України, а також врегулювати проблемні питання зі страховими компаніями

"Хоча йдеться про господарські відносини між приватними компаніями, держава підтримає українських авіаперевізників, щоб страхові компанії були впевнені — в Україну можна літати і ніяких проблем немає", — написав Тимошенко.

Що відомо

13 лютого Мінінфраструктури спростувало інформацію про начебто закриття повітряного простору України на тлі загрози російського вторгнення. Також у міністерстві запевнили, що держава забезпечить повернення усіх українців з-за кордону у разі потреби.

Держпідприємство "Украерорух" рекомендувало авіакомпаніям у період з 14 по 19 лютого не виконувати польоти у повітряному просторі над Чорним морем.

13 лютого авіакомпанія SkyUp заявила про призупинення продажу квитків через вимогу власників літаків якомога швидше повернути судна на територію ЄС.

12 лютого рейс української авіакомпанії SkyUp, що летів з острова Мадейра до Києва, здійснив вимушену посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.

Кілька десятків країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії. Натомість Європейський Союз вирішив не закривати своїх дипломатичних представництв у Києві.

Нідерландська авіакомпанія KLM вирішила призупинити польоти до України через загрозу російського вторгнення.

12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

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