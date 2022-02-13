Уряд збереться на позачергове засідання щодо польотів в Україну

Кабінет міністрів ввечері 13 лютого проведе засідання щодо ситуації з авіаперевезеннями в Україні.
Про це повідомив у Facebook заступника голови Офісу президента Кирил Тимошенко.
За його словами, Міністерство інфраструктури підготувало проєкти урядових рішень, які допоможуть авіаперевізникам продовжувати польоти в та з України, а також врегулювати проблемні питання зі страховими компаніями
"Хоча йдеться про господарські відносини між приватними компаніями, держава підтримає українських авіаперевізників, щоб страхові компанії були впевнені — в Україну можна літати і ніяких проблем немає", — написав Тимошенко.
Що відомо
- 13 лютого Мінінфраструктури спростувало інформацію про начебто закриття повітряного простору України на тлі загрози російського вторгнення. Також у міністерстві запевнили, що держава забезпечить повернення усіх українців з-за кордону у разі потреби.
- Держпідприємство "Украерорух" рекомендувало авіакомпаніям у період з 14 по 19 лютого не виконувати польоти у повітряному просторі над Чорним морем.
- 13 лютого авіакомпанія SkyUp заявила про призупинення продажу квитків через вимогу власників літаків якомога швидше повернути судна на територію ЄС.
- 12 лютого рейс української авіакомпанії SkyUp, що летів з острова Мадейра до Києва, здійснив вимушену посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.
- Кілька десятків країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії. Натомість Європейський Союз вирішив не закривати своїх дипломатичних представництв у Києві.
- Нідерландська авіакомпанія KLM вирішила призупинити польоти до України через загрозу російського вторгнення.
- 12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.
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