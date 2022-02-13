МІУ попередило про можливу зміну розкладу аеропорту "Бориспіль"

У Міністерстві інфраструктури повідомили, що міжнародний аеропорт "Бориспіль" продовжує працювати у штатному режимі, але попередили про можливу зміну розкладу.

Про це повідомила пресслужба відомства у Facebook.

"Аеропорт продовжує працювати в штатному режимі, забезпечуючи безпеку і високий рівень авіабезпеки у повному обсязі...Найближчим часом розклад може змінюватись", — йдеться у повідомленні.

За розкладом руху літаків авіакомпаній у Мінінфраструктури радять слідкувати на онлайн-табло аеропорту, а щодо скасування та затримки рейсів — звертатися безпосередньо до авіакомпаній, які їх обслуговують.

За даними профільного міністерства, станом на 13 лютого практично всі рейси відбуваються за розкладом і без змін у графіках польотів. Водночас відбулися наступні зміни:

▪️ Нідерландська авіакомпанія KLM скасувала всі свої рейси з 13 по 17 лютого 2022 року.

▪️ FLY-DUBAI змінила графіки з 14 по 28 лютого: прибуття о 17:25 замість 22:35; відправлення о 18:25 замість 23:25

▪️ QATAR AIRWAYS XQR 295 і 296 — скасовано рейс на 14 лютого, тому що буде виконуватися рейс на більшому повітряному судні за розкладом

▪️ AIR ASTANA змінила розклад рейсу XKC 201 202.

Раніше Мінінфраструктури спростувало інформацію про начебто закриття повітряного простору України на тлі загрози російського вторгнення. Також у міністерстві запевнили, що держава забезпечить повернення усіх українців з-за кордону у разі потреби.

Що відомо

13 лютого держпідприємство "Украерорух" рекомендувало авіакомпаніям у період з 14 по 19 лютого не виконувати польоти у повітряному просторі над Чорним морем.

13 лютого авіакомпанія SkyUp заявила про призупинення продажу квитків через вимогу власників літаків якомога швидше повернути судна на територію ЄС.

12 лютого рейс української авіакомпанії SkyUp, що летів з острова Мадейра до Києва, здійснив вимушену посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.

Кілька десятків країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії. Натомість Європейський Союз вирішив не закривати своїх дипломатичних представництв у Києві.

Нідерландська авіакомпанія KLM вирішила призупинити польоти до України через загрозу російського вторгнення.

12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

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