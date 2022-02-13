МІУ попередило про можливу зміну розкладу аеропорту "Бориспіль"

У Міністерстві інфраструктури повідомили, що міжнародний аеропорт "Бориспіль" продовжує працювати у штатному режимі, але попередили про можливу зміну розкладу.
Про це повідомила пресслужба відомства у Facebook.
"Аеропорт продовжує працювати в штатному режимі, забезпечуючи безпеку і високий рівень авіабезпеки у повному обсязі...Найближчим часом розклад може змінюватись", — йдеться у повідомленні.
За розкладом руху літаків авіакомпаній у Мінінфраструктури радять слідкувати на онлайн-табло аеропорту, а щодо скасування та затримки рейсів — звертатися безпосередньо до авіакомпаній, які їх обслуговують.
За даними профільного міністерства, станом на 13 лютого практично всі рейси відбуваються за розкладом і без змін у графіках польотів. Водночас відбулися наступні зміни:
▪️ Нідерландська авіакомпанія KLM скасувала всі свої рейси з 13 по 17 лютого 2022 року.
▪️ FLY-DUBAI змінила графіки з 14 по 28 лютого: прибуття о 17:25 замість 22:35; відправлення о 18:25 замість 23:25
▪️ QATAR AIRWAYS XQR 295 і 296 — скасовано рейс на 14 лютого, тому що буде виконуватися рейс на більшому повітряному судні за розкладом
▪️ AIR ASTANA змінила розклад рейсу XKC 201 202.
Раніше Мінінфраструктури спростувало інформацію про начебто закриття повітряного простору України на тлі загрози російського вторгнення. Також у міністерстві запевнили, що держава забезпечить повернення усіх українців з-за кордону у разі потреби.
Що відомо
- 13 лютого держпідприємство "Украерорух" рекомендувало авіакомпаніям у період з 14 по 19 лютого не виконувати польоти у повітряному просторі над Чорним морем.
- 13 лютого авіакомпанія SkyUp заявила про призупинення продажу квитків через вимогу власників літаків якомога швидше повернути судна на територію ЄС.
- 12 лютого рейс української авіакомпанії SkyUp, що летів з острова Мадейра до Києва, здійснив вимушену посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.
- Кілька десятків країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії. Натомість Європейський Союз вирішив не закривати своїх дипломатичних представництв у Києві.
- Нідерландська авіакомпанія KLM вирішила призупинити польоти до України через загрозу російського вторгнення.
- 12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.
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