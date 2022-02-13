Авіакомпанія SkyUp призупинила продаж квитків через вимоги власників літаків

На тлі загрози вторгнення Росії в Україну найбільші світові страхові компанії попередили українських авіаперевізників про те, що протягом 48 годин припиняють страхування літаків для польотів в українському повітряному просторі. Тому авіакомпанія SkyUp тимчасово призупинила продаж квитків.

Про це повідомила пресслужба українського авіаперевізника.

Зазначається, що власники повітряних суден вимагають якомога швидкого повернення літаків на територію ЄС.

"Рейс SkyUp PQ0902 Фуншал — Київ через вимоги лізингодавця був змушений здійснити посадку не в Україні. Нам вдалося домовитись про посадку в Кишиневі (Молдова) та трансфер 175 пасажирів автобусами до Києва", — повідомили у SkyUp.

За даними компанії, аналогічні вимоги про повернення літаків надходять від інших лізингодавців. Тому зараз ця ситуація обговорюється на державному рівні — щоб авіакомпанії мали можливості продовжувати польоти в Україну. У зв’язку з цим SkyUp вирішила тимчасово припинили продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого.

"Наразі ми працюємо спільно з державними структурами для пошуку варіантів розв’язання проблеми. Ми робимо все можливе, щоб продовжувати виконувати рейси у штатному режимі, але не можемо ігнорувати вимоги лізингодавців", — пояснив генеральний директор SkyUp Дмитро Сєроухов.

Що відомо

Мінінфраструктури України спростувало інформацію про начебто закриття повітряного простору на тлі загрози російського вторгнення. Також у міністерстві запевнили, що держава забезпечить повернення усіх українців з-за кордону у разі потреби.

12 лютого рейс української авіакомпанії SkyUp, що летів з острова Мадейра до Києва, здійснив вимушену посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.

Кілька десятків країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії. Натомість Європейський Союз вирішив не закривати своїх дипломатичних представництв у Києві.

12 лютого Державний департамент США закликав дипломатів, які не займають критично важливі посади, виїхати з посольства США у Києві.

Нідерландська авіакомпанія KLM вирішила призупинити польоти до України через загрозу російського вторгнення.

12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

Читайте також

Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення

"Це блеф". Що кажуть іноземці про загрозу війни між Україною та Росією

Військова допомога Україні на тлі загрози з боку Росії. Які країни допомагають озброюватися

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу