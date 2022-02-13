За добу коронавірус виявили у понад 2,4 тисяч жителів Києва

За добу 12 лютого у Києві підтвердили 2405 випадків захворювання на коронавірус, від ускладнення хвороби померли 22 людини.

Про це у Facebook повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Зокрема, за минулу добу захворіли:

1408 жінок віком від 18 до 95 років;

832 чоловіки віком від 18 до 83 років;

84 дівчинки від трьох місяців до 17 років і 81 хлопчик від одного місяця до 17 років.

Також за добу зафіксували 22 летальних випадки від вірусу, серед них — 14 жінок від 43 до 94 років та восьмеро чоловіків від 63 до 77 років. До лікарень доправили 34 госпіталізованих хворих на коронавірус та 195 людей з підозрою на COVID-19 та пневмонії, одужали 640 людей. Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (352), Голосіївському (342) та в Деснянському (314) районах столиці.

З початку пандемії у Києві зафіксували 404 699 випадків COVID-19, одужали 348 013 людей, помер 8741 хворий.

Що відомо

За добу 11 лютого у Києві підтвердили 4229 випадків захворювання на коронавірус, від ускладнення хвороби померли 34 людини.

11 лютого перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що у столиці немає передумов для запровадження жорстких карантинних обмежень попри високі темпи зростання захворюваності на COVID-19.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що 71,2% мешканців Києва віком від 60 років зробили щеплення проти COVID-19.

21 січня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що одужав від COVID-19, який у нього діагностували за п'ять днів до того. Попереднього разу Кличко захворів на коронавірусну хворобу в жовтні 2020 року.

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