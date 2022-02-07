Понад 70% киян похилого віку вакцинувались проти COVID-19 — Ляшко

71,2% мешканців Києва віком від 60 років зробили щеплення проти COVID-19, відтак столиця перебуває на першому місці за показником вакцинації людей похилого віку.

Про це під час брифінгу 7 січня повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко

"Лідером по вакцинації осіб у віковій групі від 60 років є місто Київ з показником 71,2%", — розповів він.

Понад половину українців віком 60 років та старше також вакциновано у Львівській, Херсонській, Полтавській областях, додав Ляшко.

За словами міністра, загалом станом на 7 лютого в Україні проведено близько 30,7 мільйона щеплень.

"Одну дозу отримали 15,5 мільйона осіб, двома дозами вакциновано близько 14,8 тисячі осіб. Бустерну дозу отримали понад 450 тисяч українців", — розповів Ляшко.

При цьому він нагадав, що вакцинація захищає від тяжкого перебігу COVID-19.

"Тенденція до госпіталізацій залишається незмінною. Майже всі, хто перебуває на лікарняних ліжках, особливо на реанімаційних, — не вакциновані", — наголосив міністр.

Що відомо

Протягом доби 6 лютого у Києві виявили 2266 нових випадків COVID-19.

Станом на ранок 7 лютого в Україні за добу COVID-19 виявили у майже 24 тисяч людей. При цьому протягом доби 6 лютого вакцину отримали 18 626 людей, за весь час в Україні проти COVID-19 вакцинували 15 458 482 людини.

21 січня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що одужав від COVID-19, який у нього діагностували за п'ять днів до того. Попереднього разу Кличко захворів на коронавірусну хворобу в жовтні 2020 року.

Читайте також

Робота з дому унеможливила спонтанний обмін думками. Як карантин впливає на співробітників

Нежить, втома та головний біль. Як розпізнати "Омікрон"

Перші ліки проти COVID-19 в Україні: що необхідно знати про "Молнупіравір"

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу