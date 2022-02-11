Локдауну у Києві поки що не буде — КМДА

Станом на 11 лютого у столиці немає передумов для запровадження жорстких карантинних обмежень попри високі темпи зростання захворюваності на COVID-19.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

"Попри високий рівень виявлення нових випадків ситуація контрольована і не потребує запровадження додаткових обмежень. При 4104 нових випадках захворювання рівень госпіталізації хворих у столичні лікарні складає 32,3%. Заповненість ліжок у лікарнях, виділених під пацієнтів із COVID-19, наразі становить лише 34%. За словами фахівців, це пов’язано, у першу чергу, з високим рівнем вакцинації містян", – зазначив Микола Поворозник.

За його словами, у столичних лікарнях наразі перебувають 1832 пацієнти, у тому числі 97 дітей із підтвердженим діагнозом COVID-19, а також 109 пацієнтів із підозрою на захворювання.

На 11 лютого загалом у важкому стані перебувають 1119 пацієнтів. На ліжках інтенсивної реанімації перебуває 231 хворий. 23 пацієнти підключені до апарату штучної вентиляції легень, ще 132 перебувають на неінвазивній штучній вентиляції легень.

Кисневої підтримки потребують 1473 хворих киянина.

Що відомо

За добу 10 лютого у Києві виявили понад 4000 хворих на COVID-19, 32 людини померли.

Протягом 10 лютого в Україні виявили 41 229 підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей — 3 369, медпрацівників — 1247), а 236 людей від хвороби померли. Крім того, 3 936 людей були ушпиталені, а 20 850 людей одужали від COVID-19.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що 71,2% мешканців Києва віком від 60 років зробили щеплення проти COVID-19.

21 січня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що одужав від COVID-19, який у нього діагностували за п'ять днів до того. Попереднього разу Кличко захворів на коронавірусну хворобу в жовтні 2020 року.

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