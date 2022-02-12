COVID-19 у Києві: за добу виявили понад 4 тисячі хворих

За добу 11 лютого у Києві підтвердили 4229 випадків захворювання на коронавірус, від ускладнення хвороби померли 34 людини.
Про це у Facebook повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Зокрема, за минулу добу захворіли:
- 2393 жінки віком від 18 до 94 років;
- 1527 чоловіків віком від 18 до 96 років;
- 155 дівчаток від одного місяця до 17 років і 154 хлопчики від одного місяця до 17 років.
Також упродовж доби до лікарень доправили 95 хворих на коронавірус та 219 людей з підозрою на COVID-19 та пневмонії. Подолали вірус 1385 людей, померли 34 людини, серед яких 14 жінок від 58 до 88 років та 20 чоловіків від 32 до 96 років. Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (677), Солом‘янському (513) та в Оболонському (480) районах міста.
З початку пандемії у Києві зафіксували 402 294 випадків захворювання на коронавірус, померли 8719 людей, одужали 347 373 жителів столиці.
Що відомо
- 11 лютого перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що у столиці немає передумов для запровадження жорстких карантинних обмежень попри високі темпи зростання захворюваності на COVID-19.
- За добу 10 лютого у Києві виявили понад 4000 хворих на COVID-19, 32 людини померли.
- Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що 71,2% мешканців Києва віком від 60 років зробили щеплення проти COVID-19.
- 21 січня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що одужав від COVID-19, який у нього діагностували за п'ять днів до того. Попереднього разу Кличко захворів на коронавірусну хворобу в жовтні 2020 року.
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