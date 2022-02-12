Кропивничани вийшли на Марш єдності за Україну

Кропивничани приєднались до Всеукраїнського Маршу єдності за Україну на тлі загрози військового вторгнення Росії на українську територію.

На площі Героїв Майдану зібрались більше 80 містян. "Ми зібрались, щоб показати всім, що українська громада готова захищатись, – розповів 17-річний Євгеній Малецький. – Тут зібрались люди різного віку – діти, пенсійного віку, ми прийшли, щоб сказати, що ми не боїмося".

Суспільне Кропивницький

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На площу прийшли представники громадських організацій "Вільна родина Кропивниччини" та "Разом ми сила" Олена Степанок, Ольга Безкровна, Людмила Павленко та Тетяна Сила. "Приємно, що тут є молодь, – сказала Олена Степанок, – які не тільки в інтернеті, а й вийшли на площу, щоб підтримати цю акцію. Ми постійно приходимо на такі заходи, за ці роки один одного знаємо. Цим маршем ми хочемо сказати: "Ми за мир" і "Україна єдина".

Суспільне Кропивницький

Суспільне Кропивницький

Кропивничани пройшли від площі до Ковалівського парку вулицею Дворцовою. Біля парку заспівали гімн.

Що відомо

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може напасти на Україну, не чекаючи на завершення Олімпійських Ігор у Пекіні.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Більше десятка країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії. Натомість Європейський Союз заявив, що не планує евакуації свого персоналу і продовжує діяльність у звичному режимі.

Послиня Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс та голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявили, що залишаться у Києві попри рекомендації виїхати з країни на тлі загрози вторгнення Росії.

25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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