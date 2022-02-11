У Києві за добу виявили понад 4000 хворих на COVID-19, 32 людини померли

У Києві протягом 10 лютого виявили 4104 людини із коронавірусною хворобою, 32 людини із COVID-19 померли, а 1193 — одужали. Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

Найбільше хворих на COVID-19 за останню добу виявили в Оболонському (746), Деснянському (603) та Дарницькому (515) районах.

Крім того, в Києві протягом 10 лютого ушпиталили 113 хворих на коронавірусну хворобу та 242 людини із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Серед виявлених за добу хворих — 2319 жінок віком від 18 до 90 років, 1455 чоловіків віком від 18 до 94 років, а також 177 дівчаток від 2 місяців до 17 років і 153 хлопчики від 1 місяця до 17 років.

Серед померлих — 14 жінок від 41 до 88 років і 18 чоловіків від 53 до 87 років.

У Києві протягом 9 лютого виявили 3880 людей із коронавірусною хворобою, 25 людей із COVID-19 померли, а 1377 — одужали.

Усього з початку епідемії COVID-19 у Києві виявили 398 065 хворих, померли 8685 людей, а загалом 345 988 мешканців столиці подолали коронавірус.

Що відомо

Протягом 10 лютого в Україні виявили 41 229 підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей — 3 369, медпрацівників — 1247), а 236 людей від хвороби померли. Крім того, 3 936 людей були ушпиталені, а 20 850 людей одужали від COVID-19.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що 71,2% мешканців Києва віком від 60 років зробили щеплення проти COVID-19.

21 січня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що одужав від COVID-19, який у нього діагностували за п'ять днів до того. Попереднього разу Кличко захворів на коронавірусну хворобу в жовтні 2020 року.

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