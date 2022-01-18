18 січня у Львові повідомили про замінування ліцею №93, що у Сихівському районі. Як повідомили у пресслужбі мерії, з навчального закладу евакуюють учнів та повідомляють батьків.

Повідомлення про замінування надійшло близько 12:00. На відео опублікованому в мережі видно, що учнів вивели на подвір’я ліцею.

Повідомлення про замінування надійшло на електронну скриньку ліцею. Про це повідомила керівниця міського управління освіти Леся Васюта.

"Школа оперативно повідомила усі відповідні служби та проводить евакуацію учнів. Відтак буде проведено обстеження приміщення навчального закладу та прилеглої території на наявність вибухонебезпечних речовин чи предметів", – каже Леся Васюта.

За словами речниці Нацполіції Львівщини, Світлани Добровольської, на місці події працюють відповідні служби. Вони перевіряють повідомлення про замінування.

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