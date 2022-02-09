У Львові частина шкіл працюватиме дистанційно 9 лютого. Спеціальні служби перевіряють повідомлення про замінування, яке надійшло ввечері напередодні. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Вчора, 8 лютого, близько 19 години на електронну адресу СБУ надійшло повідомлення про замінування всіх шкіл, торгових центрів та дитячих садків Львова, а це близько 340 будівель.

За даними міського управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, станом на ранок 9 лютого вже перевірили 65 шкіл, 152 дитячі садочки та 12 торгових центрів. Вибухонебезпечних предметів там не виявили. Роботи з обстеження решти будівель тривають.

У міському управлінні освіти повідомили, що про перевірку повідомлення про замінування проінформували керівників всіх навчальних закладів. Навчальні заклади, які відповідні служби ще не оглянули, сьогодні не працюватимуть, батьків та дітей попередили.

Це четвертий випадок, коли повідомляють про замінування шкіл у Львові.

Що відомо

12 січня до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування усіх шкіл Львова. Вчителі виводили учнів на двір та телефонували батькам, аби ті забрали дітей зі школи. Тоді перевірили 130 шкіл. Із цих навчальних закладів евакуювали 3051 вчителя та 30 906 учнів.

17 січня до поліції надійшло повідомлення про замінування коледжу Львівської політехніки, що на проспекті Святого Івана Павла II у Львові. За адресою вибухівки не знайшли.

18 січня у Львові повідомили про замінування ліцею №93, що у Сихівському районі. Із будівлі ліцею евакуювали майже 1400 людей: 1300 учнів та 90 працівників.

21 січня невідомі вдруге повідомили про замінування усіх шкіл у Львові. У жодному із навчальних закладів вибухівки не знайшли.

Ще одне повідомлення про замінування шкіл надійшло 27 січня. Із навчальних закладів тоді також евакуювали учнів та персонал. Вибухівки не знайшли.

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