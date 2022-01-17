Пообіді, 17 січня, до поліції надійшло повідомлення про замінування коледжу Львівської політехніки, що на проспекті Святого Івана Павла II у Львові. За адресою вибухівки не знайшли. Про це Суспільному повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

Анонімне повідомлення надійшло у поліцію близько 13:30. Як повідомили працівники коледжу Львівської політехніки, сьогодні, 17 січня, на електронну пошту закладу надійшло повідомлення про те, що будівля коледжу замінована.

На місце події виїхали слідчо-оперативні групи, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, співробітники інших служб поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські. З коледжу евакуювали 120 працівників та 500 студентів. Правоохоронці обстежили приміщення навчального закладу та прилеглу територію — вибухонебезпечних предметів не знайшли.

Поліція Львівської області Перевірка закладу

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Поліція Львівської області Перевірка закладу

Триває досудове розслідування. Правоохоронці намагаються встановити особу аноніма.

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