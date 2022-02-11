В Україні за добу виявили понад 41 тисячу людей із COVID-19

Протягом 10 лютого в Україні виявили 41 229 підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей — 3 369, медпрацівників — 1247), а 236 людей від хвороби померли. Крім того, 3 936 людей були ушпиталені, а 20 850 людей одужали від COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 4 462 970 людей. З них 102 403 померли, а 3 750 826 одужали. Усього було здійснено понад 18,92 мільйона ПЛР-тестів для виявлення коронавірусної хвороби.

Що стосується вакцинації проти COVID-19, то протягом 9 лютого було щеплено 72 255 людей. Першу дозу вакцини отримали 20 826 людей, другу дозу — 30 641 людина. Додаткову дозу отримали 469 людей, а бустерну — 20 319 людей.

За весь час в Україні проти COVID-19 вакцинували 15 541 413 людей. З них першу дозу отримали 15 541 411 людей, дві дози — 14 900 578 людей, додаткову дозу — 22 628 людей, бустерну дозу — 532 850 людина. Загалом здійснено 30 997 467 щеплень.

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Що відомо

Протягом 9 лютого в Україні виявили 41 694 підтверджені випадки COVID-19 (з них дітей — 3486, медпрацівників — 1101), а 280 людей від хвороби померли. Крім того, 4 128 людей були ушпиталені, а 16 628 людей одужали від COVID-19.

За добу 3 лютого в Україні коронавірусну хворобу виявили у 43 778 людей. Станом на зараз це рекордний показник за весь час епідемії COVID-19.

За динамікою поширення коронавірусу в "червоній" зоні епіднебезпеки перебувають дві області України, ще 19 та Київ — у "помаранчевій" і тільки три — в "жовтій". У Закарпатській, Луганській та Хмельницькій областях з 11 лютого запровадили "червону" зону карантину.

Для відкриття лікарняного у разі наявності симптомів COVID-19, грипу або застуди не обов’язково приходити на прийом до свого сімейного лікаря, достатньо буде зв’язатися з ним у телефонному режимі. Так пацієнт може отримати рекомендації щодо лікування, а після консультації лікар може створити медичний висновок про тимчасову непрацездатність на період до 5 днів.

Більше ніж як 40 тисяч флаконів препарату для лікування COVID-19 "Ремдесивір" доставили в Україну 10 лютого. "Ремдесивір" (100 мг) дозволений МОЗ для використання в стаціонарному лікуванні пацієнтів з COVID-19, які входять до груп ризику.

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