У Києві знову зростає захворюваність на COVID-19 — за добу виявили 3880 випадків

У Києві протягом 9 лютого виявили 3880 людей із коронавірусною хворобою, 25 людей із COVID-19 померли, а 1377 — одужали. Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

Найбільше хворих на COVID-19 за останню добу виявили в Дарницькому (861), Деснянському (805) та Дніпровському (347) районах.

Крім того, в Києві протягом 9 лютого ушпиталили 121 хворого на коронавірусну хворобу та 187 людей із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Серед виявлених за добу хворих — 2161 жінка віком від 18 до 97 років, 1458 чоловіків віком від 18 до 93 років, 119 дівчаток від 4 місяців до 17 років і 142 хлопчики від 2 місяців до 17 років.

Серед померлих — 15 жінок від 35 до 97 років та 10 чоловіків від 55 до 87 років.

Протягом доби 8 лютого столичні медики виявили 3684 нових випадки захворювання на COVID-19, через ускладнення хвороби загинули 22 людини.

Усього з початку епідемії COVID-19 у Києві виявили 393 961 хворих, померли 8653 людини, а загалом 344 795 мешканців столиці подолали коронавірус.

Що відомо

Протягом 9 лютого в Україні виявили 41 694 підтверджені випадки COVID-19 (з них дітей — 3486, медпрацівників — 1101), а 280 людей від хвороби померли. Крім того, 4 128 людей були ушпиталені, а 16 628 людей одужали від COVID-19.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що 71,2% мешканців Києва віком від 60 років зробили щеплення проти COVID-19.

21 січня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що одужав від COVID-19, який у нього діагностували за п'ять днів до того. Попереднього разу Кличко захворів на коронавірусну хворобу в жовтні 2020 року.

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