На Донеччині та Луганщині підтвердили 2770 нових випадків COVID-19

Протягом 10 лютого COVID-19 підтвердили у 1953 жителів Донеччини та у 717 жителів Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині померли 12 людей, на Луганщині – 6.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.
Минулої доби від коронавірусу одужали 860 хворих на Донеччині та 403 хворих на Луганщині.
10 лютого щеплення від COVID-19 отримали 3 591 житель Донеччини, з них першу дозу – 1 152. На Луганщині вакцинувались 1 899 людей, першу дозу отримали 521.
За добу 10 лютого в Україні зафіксовано 41 694 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед них 3 486 дітей та 1 101 медичних працівників.
Що відомо
- Протягом 2 лютого COVID-19 підтвердили у 1 754 жителів Донеччини та у 840 жителів Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині померли 5 людей, на Луганщині – 3.
- Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19.
- Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".
Читайте також
- "Пандемія — це війна". Лікар про нову хвилю коронавірусу, "Омікрон" і вакцинацію
- Що робити, якщо вам або дитині відмовили у вакцинації. Пояснює МОЗ
- Локдауни — неефективні, а навпаки спричиняють економічні та соціальні проблеми — дослідження
- У США звільнятимуть військових, які відмовляються від вакцинації проти COVID-19 — Reuters