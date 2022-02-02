Пентагон попередив, що американські військові, які відмовлятимуться від щеплення проти COVID-19, будуть демобілізовані, оскільки вакцинація має вирішальне значення для боєздатності армії.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначає видання, наказ поширюється на солдатів регулярної армії, армійських резервістів, які перебувають на дійсній службі, і курсантів, якщо вони не мають протипоказань.

"Боєздатність армії залежить від солдатів, які готові навчатись, розгортатись, боротися та перемагати у війнах нашої країни. Невакциновані солдати становлять небезпеку для сил і піддають загрозі боєздатність", — заявила міністр армії США Крістін Вормут.

Наказ є останнім з відповідних розпоряджень, виданих після того, як Пентагон оголосив обов'язкову вакцинацію для всіх військовослужбовців у серпні 2021 року. Нині більшість усіх військовослужбовців США, що перебувають на службі, отримали хоча б одну дозу вакцини.

Станом на ранок 1 лютого у Збройних силах України на COVID-19 хворіло 6456 військовослужбовців, при цьому протягом доби у ЗСУ підтвердили 870 нових випадків захворювання.

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