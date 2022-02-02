Що робити, якщо вам або дитині відмовили у вакцинації. Пояснює МОЗ

Відсутність декларації з лікарем або конкретної вакцини не може стати причиною для відмови вакцинації проти коронавірусу.

Про це повідомили у пресцентрі Міністерства охорони здоров'я.

"Декларація із сімейним лікарем не є обов'язковою для проведення щеплення від COVID-19, її відсутність не є підставою, щоб вам відмовили у вакцинації. Втім, її наявність значно прискорює внесення даних про ваше щеплення до електронної системи охорони здоров'я. Якщо у вас немає декларації із сімейним лікарем, просто візьміть із собою на щеплення паспорт та індивідуальний податковий номер", — зазначили у відомстві.

Також, у МОЗ наголосили, що відсутність конкретної вакцини не може бути причиною відмови у щепленні, а комбінування вакцин проти COVID-19 є цілком безпечним та ефективним. Зокрема, у разі недоступності конкретної вакцини, або якщо певний препарат викликав важку реакцію передбачено певні схеми комбінування:

інактивовані вакцини (CoronaVac/Sinovac) + векторні (AstraZeneca) або мРНК (Pfizer, Moderna);

векторні вакцини (AstraZeneca) + мРНК-вакцини (Pfizer, Moderna);

мРНК-вакцини (Pfizer, Moderna) + векторні вакцини (AstraZeneca).

Також відзначається, що якщо людині відмовили у вакцинації через недостатню кількість охочих у якомусь центрі вакцинації чи пункті щеплення, можливо:

вакцинуватися препаратом СoronaVac від Sinovac Biotech, яка містить 1 дозу у флаконі;

залишити свої дані до списки охочих вакцинуватися конкретною вакциною. Людині повідомлять, коли набереться достатня кількість;

вакцинуватися будь-якою іншою доступною вакциною проти COVID-19.

Як нагадали у МОЗ, дітям 12-17 років щеплення роблять за спрощеною процедурою і для цього не потрібно надавати довідку про рутинні щеплення.

"Для щеплення дітей 12-13 років обов’язковою є інформована згода (форма N 063-2/о) батьків або опікунів. Цей документ перед вакцинацією вам видасть лікар і попросить його заповнити. Діти від 14 років можуть самостійно звернутися до будь-якого пункту щеплення чи центру вакцинації", — зазначили у МОЗ.

При цьому у відомстві наголосили, що якщо людині необґрунтовано відмовляють у щепленні, необхідно звернутися зі скаргою до департаменту охорони здоров'я регіону чи в контакт-центр МОЗ з питань COVID-19.

Що відомо

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