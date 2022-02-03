На Донеччині та Луганщині COVID-19 підтвердили майже у 2600 людей

Протягом 2 лютого COVID-19 підтвердили у 1 754 жителів Донеччини та у 840 жителів Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині померли 5 людей, на Луганщині – 3.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Минулої доби від коронавірусу одужали 177 хворих на Донеччині та 53 хворих на Луганщині.

2 лютого щеплення від COVID-19 отримали 3 760 жителя Донеччини, з них першу дозу – 1 236, додаткову дозу отримали 536 людей, бустерну дозу – 451. На Луганщині вакцинувались 1 611 людей, першу дозу отримали 423, додаткову – 106, бустерну – 538.

За добу 2 лютого в Україні зафіксовано 39 620 нових випадків захворювання на коронавірус. З них 4 446 дітей та 1 035 медичних працівників.

Що відомо

Протягом 1 лютого COVID-19 підтвердили у 1 558 жителів Донеччини та у 869 жителів Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині померли 9 людей, на Луганщині – 5.

Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19.

Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".

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