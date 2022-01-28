Голова МОЗ розповів, які ліки закупила Україна для лікування коронавірусу

Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".

Про це під час години запитань до уряду розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Для лікування пацієнтів в стаціонарних умовах до лікарень вже доставлено понад 66 000 флаконів "Ремдисивіру" та понад 7 000 флаконів "Тоцилізумабу" — новітніх препаратів, які були закуплені централізовано. Для недопущення погіршення стану та переходу із легкого ступеню тяжкості до середнього та важкого в першу чергу для пацієнтів із груп ризику, МОЗ підписано договір про поставку 300 000 курсів "Монлупіравіру" — препарату для амбулаторного лікування COVID-19, який в минулу середу було екстерно допущено до медичного застосування", — розповів очільник МОЗ.

Окрім того, за його словами, вже підписано попередній договір на поставку 300 000 курсів лікування препаратом "Паксловіт", виробництва Pfizer , для амбулаторного лікування. Він має прибути в Україну протягом першого кварталу 2022 року.

Що відомо

Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

За добу 27 січня в Україні виявили 34 408 нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше — в Івано-Франківській області.

Найближчими тижнями в Україні очікується зростання кількості випадків COVID-19. За прогнозами Національної академії наук, протягом доби медики виявлятимуть до 40 тисяч нових хворих.

Чергова хвиля захворюваності на коронавірус розпочалася від початку минулого тижня. Цього разу стрімко розповсюджується новий штам коронавірусу — "Омікрон", який може призвести до збільшення інфікованих у два рази, або до 55 тисяч випадків за добу.

Речниця "Слуги народу" повідомила, що серед народних депутатів партії виявлено 23 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, що є найбільшим показником за весь час пандемії.

Голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що попри високий рівень захворюваності на COVID-19, який останнім часом спостерігається в Україні, потреба запроваджувати жорсткий поки що відсутня.

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