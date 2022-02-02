Локдауни виявилися неефективними у боротьбі з пандемією, а навпаки погано впливають на економіку та сприяють зростанню соціальних проблем. До таких висновків дійшли вчені з Університету Хопкінса, пише The Washington Times.

"Ми не знайшли доказів того, що локдауни, закриття шкіл та кордонів, обмеження пересування вплинули на показники смертності від COVID-19. Однак ці обмеження сприяли зниженню економічної активності та зростанню безробіття, викликали політичні протести, сприяли зростанню випадків домашнього насильства та підірвали принципи ліберальної демократії", – резюмували за результати дослідження учені.

Відповідно до їх метааналізу, оголошені на початку 2020 року локдауни в США та Європі знизили кількість смертей від коронавірусу на 0,2%.

Попри загальні висновки свого дослідження вчені відзначили деякі докази того, що закриття деяких видів публічних закладів допомогло зменшити смертність.

"Здається, закриття неважливих підприємств мало певний ефект (зменшення смертності від COVID-19 на 10,6%), що, ймовірно, було пов’язано із закриттям барів", – сказали учені.

Що відомо

За добу 1 лютого в Україні виявили 35 014 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед нових хворих 4190 дітей та 970 медиків.

Станом на ранок 1 лютого українські медики виявили 30 768 нових випадків COVID-19, через ускладнення хвороби померли 192 людини.

Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19.

Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".

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