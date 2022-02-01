В Україні нова хвиля коронавірусної інфекції. З 31 січня невакцинованих працівників органів місцевого самоврядування, медиків та комунальників будуть звільняти. Ця вимога не стосується людей, які мають протипоказання до щеплень від коронавірусу та медичний висновок, який це підтверджує. Водночас міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що в Україні знизилася кількість вакцинації від COVID-19.

Які загрози несе найбільш поширений нині варіант вірусу "Омікрон" та чому треба вакцинуватись – про це Українському радіо розповів президент Українського медичного клубу, заслужений працівник охорони здоров'я України Іван Сорока.

Як стимулювати збільшення темпів вакцинації

Якщо ми подивимося на наших сусідів, на європейські країни, де є дуже розвинута система медичного страхування, то, наприклад, ті люди, які не вакциновані, мають платити набагато більше, і це також є надзвичайно серйозним стимулом для того, щоб люди вакцинувалися. Якщо людина не вакцинована, вона має ризик захворіти, вона стає людиною, яка є економічно не вигідною для держави та для суспільства, і має за це платити. Або є дуже серйозна система штрафів. Але насправді варто говорити про медичні наслідки й про ефективність вакцин.

Дійсно, ми побачили, що ті люди, які вакциновані, більш захищені, ніж ті люди, які не вакциновані. Вакциновані люди, навіть якщо вони захворіли, переносять хворобу в легкій формі з меншими ускладненнями, і це надзвичайно потужний стимул для того, щоб бути вакцинованим.

Як лікар я хочу ще раз наголосити, що без дотримання правил протиепідемічної безпеки, без індивідуальної турботи про власне здоров'я мало очікувати на позитивні результати.

Вакцинація ― це один з багатьох елементів, який допомагає нашим громадянам вижити. На сьогодні за весь період сто тисяч летальних випадків від COVID-19 в Україні. Це надзвичайно велика цифра. І це той серйозний стимул бути живим і подумати про ті втрачені життя, а це смерті економічно і соціально важливі.

Це втрата великого міста в Україні.

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Про "Омікрон" та збільшення кількості хворих

Про те, що в "четвертій хвилі" буде велика кількість хворих, експерти медичної спільноти говорили ще на початку грудня, прогнозували старт великих піків на середину січня і говорили про 60 тисяч можливих пацієнтів офіційно зареєстрованих.

На жаль, система тестування працює не так ефективно, як хотілося б медичним працівникам, і об'єктивно ці цифри набагато більші, тому не треба розслаблятися.

Збільшення кількості пацієнтів ― це колосальне навантаження на систему первинної медичної ланки, на сімейних лікарів, на терапевтів, на педіатрів, і з тієї великої кількості, яка захворіє, все ж таки буде також доволі велика кількість людей, які через вади медичної системи, через хронічні захворювання, патологію будуть отримувати серйозні ускладнення. Тобто це також серйозний ризик збільшення ускладнень і в майбутньому летальних випадків.

"Омікрон" живе набагато довше, ніж попередні штами, тобто він може переживати декілька днів на пластикових поверхнях.

Вакцинація поруч з протиепідемічними заходами, індивідуальними заходами безпеки та власною турботу про здоров'я є надзвичайно важливими елементами боротьби з коронавірусною пандемією, з якою ми будемо ще боротися і протягом 2022 року. Я сподіваюся, що у 2023-му коронавірусна пандемія перейде в ранг сезонних інфекцій, коли на планеті будуть більш доступні прямі противірусні препарати і будуть уже напрацьовані вакцини, які будуть мати в своєму активі генетичну структуру не тільки попередніх штамів, а й тих, які зараз циркулюють в людській популяції.

На сьогодні з кожною хвилиною коронавірусної пандемії в Україні кількість пацієнтів збільшується, і це дуже серйозний виклик для системи і для прогнозів. Не треба знімати і те, що можуть виникнути інші більш складні ситуації, коли буде виснажена система охорони здоров'я, коли з'являться менш контрольовані штами, наприклад, менш інфекційно потужніші, але з елементами, які будуть впливати на патогенез хвороби і викликатимуть більші ускладнення.

Треба створювати всі необхідні умови для того, щоб всі люди, які бажають, мали можливість мати доступ до адекватного лікування, до свідомої вакцинації і до профілактичних заходів.

Якщо не будемо контролювати транспорт, ми отримаємо швидке розповсюдження. Якщо не буде безпеки на робочих місцях, то будемо отримувати поширення інфекції. На дуже невеликій кількості підприємств на входах в приміщення є дезінфекційні рамки. А "Омікрон" живе набагато довше, ніж попередні штами, тобто він може переживати декілька днів на пластикових поверхнях.

Про обов’язкову вакцинацію працівників

Категорія медиків ― це найбільш вакцинована група українського суспільства. Також, на жаль, дуже велика кількість медиків захворіла, і це є великою проблемою. Стимуляція до вакцинації працівників, які працюють з людьми ― це насправді вимушений крок, тому що, наприклад, на сьогодні є заклади охорони здоров'я, які мають піти на карантин через те, що мають велику кількість людей, які одномоментно захворіли на COVID-19 якраз у ці дні. А це ризик для надання медичної допомоги вже на системному рівні.

Тому медики, люди, які працюють з людьми, тобто це комунальні служби, сфера торгівлі, сфери освіти, поліція мають бути найбільш вакцинованими. Результати досліджень показують, що в тих групах людей, які вакциновані, менше випадків захворювань, менше ускладнень і мінімальні летальні випадки.

І коли ми кажемо про елементи примусу, то це є елементом вимушеним.

Насправді пандемія ― це війна, тому треба вживати всі заходи для того, щоб убезпечити не тільки медичний персонал, а й усіх людей. Було б дуже прикро чути, що якийсь лікар став елементом того, що спричинив захворювання свої пацієнтів.

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