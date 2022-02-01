Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Як і обіцяли, запустили COVID-сертифікати на бустер. Тепер усі, хто отримав бустерну дозу щеплення від COVID-19 можуть завантажити новий сертифікат", — розповів він.

За словами міністра, для того, щоб отримати такий сертифікат, необхідно зробити бустерну дозу, бажано у проміжку від 6 до 9 місяців після базового дводозного курсу щеплень, та надіслати запит на генерацію документу на порталі чи у застосунку "Дія".

"Згенерувати документ можна після того, як вам зробили щеплення та внесли відповідний запис до електронної системи охорони здоров’я", — додав Ляшко.

Термін дії сертифіката складатиме 270 днів з часу отримання бустерного щеплення. Документом можна користуватися як всередині України так і для перетину кордону інших держав.

"Однак, щоб сертифікат був чинним для перетину кордону, має пройти 14 днів від моменту щеплення", — наголосив міністр.

Він зазначив, що такий сертифікат надає можливість вільно відвідувати заклади громадського харчування й державні установи, а також подорожувати.

"Але головне – це додатковий захист від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби, який ми отримуємо при введенні бустерної дози", — зазначив Ляшко.

Що відомо

Станом на ранок 1 лютого українські медики виявили 30 768 нових випадків COVID-19, через ускладнення хвороби померли 192 людини.

Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".

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