9 лютого на сесії Одеської міської ради затвердили бюджет міста на 2022 рік. Стало відомо, які проєкти планують реалізувати. Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

У цьому році збираються розподілити бюджетні кошти на понад 15 пріоритетних програм реконструкції та будівництва.

Реконструкція Іванівського шляхопроводу

Управління дорожнього господарства Одеської міської ради 30 грудня 2021 року оголосило тендер на ремонт Іванівського шляхопроводу. За реконструкцію планують заплатити 1, 629 мільярдів.

Через масштабні роботи з території, прилеглої до мосту, доведеться відселити людей. Для них в мерії оголосили закупівлю квартир. Будівлі хочуть придбати в межах Одеси в зданих житлових будинках або на вторинному ринку за найнижчою ціною.

У міськраді Одеси раніше заявили, що реконструювати Іванівський шляхопровід не вийде. Замість нього в мерії планують побудувати новий міст – ширший та довший.

Геннадій Труханов Реконструкція Іванівського шляхопроводу

Облаштування урбан-парку

Між Трасою здоров'я та вулицею Чорноморською в Одесі побудують парк. У зеленій зоні облаштують скейт-майданчик, зони для гри у командні види спорту, майданчик для паркуру. Проєкт реалізують за державні кошти в рамках програми президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Одеська міська рада Скейтмайданчик у майбутньому урбан-парку в Одесі

На створення технічної документації урбан-парку виділили 3 940 000 грн. Від підрядника вимагають наявності у штаті фірми сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів. Їм потрібно буде зареєструвати земельну ділянку та узгодити межі із суміжними землевласниками.

Одеська міська рада Майданчики для командних видів спорту у майбутньому урбан-парку в Одесі

Ремонт корпусів інфекційної лікарні

Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило тендер на роботи у корпусі "Міської клінічної інфекційної лікарні" на вулиці Пастера, 5/7. Підряднику потрібно буде привести до ладу приміщення та фасад будівлі, а також упорядкувати прилеглу територію. У будівлі встановлять нову газову та пожежну сигналізації, опалювальну систему, вентиляцію, кондиціювання. На ремонт виділили 33 749 200 грн.

Одеська міська рада "Одеська міська клінічна інфекційна лікарня"

Ремонт дитячої міської лікарні №3

В Одесі відремонтують обласну дитячу клінічну лікарню. На роботи виділили понад 313 млн грн. Тендер оголосив Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської міськради.

Підряднику потрібно буде провести роботи у корпусах лікарні на вулиці Академіка Воробйова, замінити інженерні мережі, а також упорядкувати прилеглу територію.

Google Map/Андрій Матвієнко Корпус "Одеської обласної дитячої лікарні"

Будівництво нової школи на житловому масиві Котовського

За планами управління капітального будівництва мерії, освітній заклад з'явиться у мікрорайоні ІІІ-4-1. На будівництво витратять 196,4 млн грн. Аукціон проведуть 21 березня. На ньому визначать підрядника, який побудує нову школу. Завершити роботи планують до 30 вересня 2023 року.

Будівництво школи на житловому масиві Котовського хотіли звести у липні 2017 році. Її повинні були здати у 2019 році. Коли заклад так і не побудували, справою зайнялася прокуратура. За їх даними, директор "Магма Груп КР" Сергій Власов привласнив 17 млн на невиконаних роботах. Наразі чоловік перебуває під домашнім арештом.

Будівництво муніципального палацу спорту

В Одесі шукають підрядника, який збудує новий Палац спорту на вулиці Центральний аеропорт, 2б. Вартість будівництва триповерхового спорткомплексу оцінюють в 758 млн грн. У приміщеннях будівлі розмістять ігрові та тренувальні зали. Змагання у новому Палаці одночасно зможуть відвідувати близько 3 тис. глядачів.

Поруч з ареною побудують автомобільну стоянку для відвідувачів і закриту парковку для автобусів команд і делегацій, адміністрації, VIP-клієнтів та іншого транспорту, а також сховище велосипедів на 50 місць. Будівництво планують завершити до кінця 2024 року.

Одеська міська рада Проєкт палацу спорту в Одесі

Головним призначенням майбутнього комплексу визначали проведення змагань та тренувань з баскетболу, волейболу, гандболу, бадмінтону та бойових видів спорту. Загалом там можна буде займатися десятьма видами спорту.

На проєктну документацію Управління капітального будівництва Одеської міської ради навесні з міського бюджету виділила понад 1,5 млн грн, а влітку – більше ніж 8 млн грн.

Одеська міськрада Приміщення у майбутньому палаці спорту в Одесі

Зниження рівня води в Хаджибейському лимані

За даними Одеської міської ради, дамба на Хаджибейському лимані перебуває в аварійному стані з 2003 року. За оцінками фахівців, у разі її прориву затопить 2300 га території. У зону можливого затоплення потрапляє залізнична гілка, понад 50 підприємств і організацій. У такому випадку буде порушено енергозабезпечення, водопостачання і водовідведення Суворовського району Одеси та центральної частини міста.

Проєкт зниження рівня води в Хаджибейському лимані

У листопаді управління капітального будівництва оголосило тендер на капітальний ремонт та стабілізацію аварійних ділянок дамби. На першочергові роботи виділили 27 млн. На сесії міськради розповіли, що у 2022 році планують з'єднати лиман з Чорним морем за допомогою Румунського каналу.

Також протягом 2022 року в Одесі планують:

побудувати льодову арену;

відремонтувати школу №39 та навчально-виховний комплекс №4;

побудувати спортивну школу у Суворовському районі;

побудувати дитячий садок на Пестеля, 4;

відреставрувати пам'ятки архітектури в історичній частині Одеси у комплексі з ремонтом тротуарного та дорожнього покриття вулиць;

відремонтувати корпуси Єврейської лікарні.

Труханов зазначив, що 20% фінансування виділять з міського бюджету, 80% коштів надійдуть від держави через програму президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво" та інші загальнодержавні програми.

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