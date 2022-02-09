Депутати Одеської міськради прийняли рішення про надання 20 млн гривень на потреби територіальної оборони, зокрема ремонт у майбутній будівлі штабу та оснащення споруд цивільного захисту. Про це стало відомо в ході сесії міськради 9 лютого.

Наразі місце для нового штабу територіальної оборони не визначили. Це має бути територія площею понад 1 200 квадратних метрів. Серед можливих варіантів міський голова Геннадій Труханов назвав будівлю колишньої колонії №51, яку виставило на продаж Міністерство юстиції. Крім цього, перед міською радою стоїть задача проведення ремонтів в міських бомбосховищах.

"Зараз в Одесі налічуються 353 захисні споруди цивільної оборони, з них – 85 перебувають у комунальній власності міста. Хоча вони й залишаються в належному стані, проблемним залишається питання забезпечення споруд системами вентиляції повітря, оскільки їх термін придатності вже вичерпано", – повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Нині набір до сил територіальної оборони залишається відкритим:

"На наших складах вже підготовлена достатня кількість комплектів спорядження для бійців територіальної оборони. Після вступу, кожен солдат має пройти польові навчання, після чого він отримає грошове забезпечення", – розповів у ході сесії перший заступник командира Регіонального центру цивільної оборони Сергій Лобов.

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