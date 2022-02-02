logo logo
За 33 млн: в Одесі відремонтують корпус інфекційної лікарні
МЕДИЦИНАРеконструкціяРегіони

За 33 млн: в Одесі відремонтують корпус інфекційної лікарні

Марина Повертайло
·
·
За 33 млн: в Одесі відремонтують корпус інфекційної лікарні Одеська міська рада

В Одесі проведуть капітальний ремонт корпусу Б "Міської клінічної інфекційної лікарні". На роботи виділили понад 33 млн грн. Про це стало відомо з сайту державних закупівель Prozorro.

Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило тендер на роботи у будівлі по вулиці Пастера, 5/7. Підряднику потрібно буде привести до ладу приміщення та фасад будівлі, а також упорядкувати прилеглу територію. У будівлі встановлять нову газову та пожежну сигналізації, опалювальну систему, вентиляцію, кондиціювання.

На ремонт виділили 33 749 200 грн. Роботи потрібно буде завершити до 31 грудня 2023 року.

За даними Одеської мерії, "Одеська міська клінічна інфекційна лікарня" – найстаріший лікувальний заклад міста й одна з перших кам'яних будівель в Одесі. Лікарню заснували в 1802-1804 рр. з ініціативи герцога де Рішельє.

За 33 млн: в Одесі відремонтують корпус інфекційної лікарніGoogle Map

"Одеська міська клінічна інфекційна лікарня" на мапі

Читайте також

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди