За 33 млн: в Одесі відремонтують корпус інфекційної лікарні

В Одесі проведуть капітальний ремонт корпусу Б "Міської клінічної інфекційної лікарні". На роботи виділили понад 33 млн грн. Про це стало відомо з сайту державних закупівель Prozorro.

Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило тендер на роботи у будівлі по вулиці Пастера, 5/7. Підряднику потрібно буде привести до ладу приміщення та фасад будівлі, а також упорядкувати прилеглу територію. У будівлі встановлять нову газову та пожежну сигналізації, опалювальну систему, вентиляцію, кондиціювання.

На ремонт виділили 33 749 200 грн. Роботи потрібно буде завершити до 31 грудня 2023 року.

За даними Одеської мерії, "Одеська міська клінічна інфекційна лікарня" – найстаріший лікувальний заклад міста й одна з перших кам'яних будівель в Одесі. Лікарню заснували в 1802-1804 рр. з ініціативи герцога де Рішельє.

Google Map "Одеська міська клінічна інфекційна лікарня" на мапі

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